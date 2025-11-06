Не смогла сдержать слез, Костюк эмоционально призналась, как реагирует на войну в Украине

Четвертый год в Украине продолжается ужасная война, которую начала Россия. Вторая ракетка Украины Марта Костюк близко к сердцу воспринимает трагические события, происходящие в нашем государстве.

Ежедневно в результате террористических атак российской армии гибнут мирные граждане Украины. Марта Костюк призналась, что не может без слез смотреть в глаза украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

Что сказала Костюк о войне в Украине?

Несколько дней назад Марта Костюк побывала во Львове, где презентовала проект "Школьный матч-пойнт". Звездная спортсменка вспомнила свою речь для школьников.

Во-первых, я очень эмпатичный человек, мне невероятно сложно переживать в целом горе других людей, а горя в Украине сейчас очень много. Во время выступления во Львове три дня назад, когда была моя речь, я не смогла сдержать слез, потому что, глядя на глаза людей, на глаза детей, мне невероятно трудно представить, как здесь вообще можно жить и работать,

– сказала Костюк.

Вторая ракетки Украины рассказала, что в начале войны пошла к психотерапевту, чтобы нормализовать свое моральное состояние. Также Марта отметила силу духа украинского народа.

"В Украине живут просто титанические люди. Я очень люблю свою страну, хочу здесь жить, и чтобы мои дети здесь жили. Я очень глубоко сопереживаю украинцам. Когда началась полномасштабная война, то вообще не могла играть и пошла к психотерапевту. Он мне очень помог, объяснив: все, что случается в жизни, надо использовать для того, чтобы сделать себя сильнее", – рассказала Костюк.

Как Костюк помогает Украине во время войны?

Отметим, что в 2023 году Марта Костюк основала собственный благотворительный фонд. О его создании спортсменка сообщила в инстаграме.

Первым шагом стал сбор средств на помощь детскому дому в Киевской области, в котором проживают дети-сироты, дети-переселенцы.

В общем благотворительный фонд сосредоточил свое внимание на помощи детям и подросткам, пострадавших в результате войны.

Напомним, что Марта Костюк в начале октября выступила на турнире WTA 1000 в Пекине, где дошла до 1/8 финала. В рейтинге WTA украинка занимает 26 строчку.