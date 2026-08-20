Сколько зарабатывает Марта Костюк и стала ли она долларовой миллионершей

2026 год уже можно смело назвать самым успешным в карьере Марты Костюк. Украинская теннисистка вышла в два полуфинала турниров Большого шлема и выиграла свой первый "тысячник" на соревнованиях в Мадриде.

Кроме того, Марта установила личный рекорд в мировом рейтинге и заработала рекордные для себя призовые. "24 Канал" подсчитал, какое состояние накопила Костюк благодаря теннису.

Сколько денег заработала Марта Костюк в 2026 году

Самым прибыльным турниром не только года, но и всей карьеры для Костюк стал Уимблдон. Там Марта дошла до своего дебютного полуфинала в одиночном разряде, а также выступала в парном разряде.

В целом ее призовые составили почти 950 тысяч фунтов стерлингов или около 1 миллиона 80 тысяч евро. Это примерно на 60 тысяч евро превысило гонорар за победу на турнире WTA 1000 в Мадриде, который пока можно считать теннисным вершиной для 24-летней украинки.

Немало пополнился банковский счет Марты и после "Ролан Гаррос", на котором она также смогла пробиться в полуфинал. Этот успех на грунтовых кортах в Париже принес ей 750 тысяч евро.

В целом в 2026 году Марта Костюк только благодаря спорту, без учета рекламных контрактов и других видов деятельности, стала богаче более чем на 3,5 миллиона долларов.

Какое состояние Костюк смогла накопить за всю карьеру

2026 год принес Марте примерно треть от общей суммы ее заработков в теннисе. Профессиональную карьеру украинки при этом можно отсчитывать с 2017 года, когда она впервые получила рейтинг WTA – то есть она длится уже 10 лет.

За это время в целом Костюк заработала 10 миллионов 445 тысяч долларов призовых. И это лишь часть ее состояния. Ведь немало ей приносят также рекламные контракты и имиджевые проекты с брендами. Наиболее известным является сотрудничество Марты с производителем теннисной одежды и экипировки, который даже разработал для нее дизайн свадебного платья. Суммы таких соглашений не разглашаются.