Окрім того, Марта встановила особистий рекорд у світовому рейтингу і заробила рекордні для себе призові. 24 Канал порахував, які статки у Костюк завдяки тенісу.

Скільки грошей заробила Марта Костюк у 2026 році

Найприбутковішим турніром не лише року, але й усієї кар'єри для Костюк став Вімблдон. Там Марта дійшла до свого дебютного півфіналу в одиночному розряді, а також виступала у парі.

Загалом її призові склали майже 950 тисяч фунтів стерлінгів або ж близько 1 мільйона 80 тисяч євро. Це на близько 60 тисяч євро перевищило гонорар за перемогу на змаганнях WTA 1000 у Мадриді, яка поки може вважатися тенісною вершиною для 24-річної українки.

Неабияк поповнився банківський рахунок Марти і після Ролан Гаррос, на якому вона теж змогла пробитися до півфіналу. Цей успіх на ґрунтових кортах у Парижі приніс їй 750 тисяч євро.

Загалом у 2026 році Марта Костюк лише завдяки спорту, без урахування рекламних контрактів та інших активностей, стала багатшою на понад 3,5 мільйони доларів.

Які статки Костюк змогла зібрати за всю кар'єру

2026 рік приніс Марті приблизно третину від загальної суми її заробітків у тенісі. Професійну кар'єру українки при цьому можна відраховувати з 2017-ого, коли вона вперше отримала рейтинг WTA – тобто вона триває вже 10 років.

За цей час загалом Костюк заробила 10 мільйонів 445 тисяч доларів призових. І це лише частина її статків. Адже чимало їй приносять також рекламні контракти та іміджеві активності з брендами. Найвідомішою є співпраця Марти з виробником тенісного одягу та екіпірування, який навіть розробив для неї дизайн весільної сукні. Суми таких угод не розкриваються.