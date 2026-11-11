Марта Костюк заработала кругленькую сумму в США

Марта Костюк досрочно лишилась шансов выйти в полуфинал на Итоговом турнире WTA. Однако украинская теннисистка гарантированно получит круглую сумму призовых.

Как сообщается на сайте WTA, независимо от результатов за участие в турнире в Индиан-Уэллсе (США) теннисистки получат по 220 тысяч долларов.

Костюк может заработать почти полмиллиона

Хотя 24-летняя Костюк после поражения от Джессики Пегули потеряла шанс пробиться в полуфинал, она все же может увеличить свой заработок.

Так, 12 ноября Марта сыграет свой последний матч на Итоговом турнире против Коко Гофф. В случае победы украинка заработает еще 230 000 долларов и увеличит свой гонорар до 450 тысяч долларов.

Напомним, участие Костюк в Итоговом турнире стало возможным после того, как первая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с соревнований по медицинским причинам.

Таким образом, впервые в истории в этом турнире участвуют сразу две представительницы Украины. Помимо Костюк, в Индиан-Уэллсе выступает первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Интересно! В 2018 году Свитолина стала первой украинкой, выигравшей итоговый турнир WTA.

К сожалению, Свитолина в первом матче уступила россиянке Мирре Андреевой. Уже 11 ноября украинка встретится с чешкой Каролиной Муховой, и результат этой игры определит, сохранит ли Элина шансы пробиться в полуфинал.