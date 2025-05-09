Намек на рукопожатие: Костюк сделала заявление перед игрой с россиянкой, которая сменила гражданство

В пятницу, 9 мая, украинская теннисистка Марта Костюк проведет свой второй матч на турнире серии WTA 1000 в Риме. Ее соперницей станет Дарья Касаткина, которая недавно сменила российское гражданство на австралийское.

Накануне этого поединка уроженка Киева сделала публичное заявление. В нем она дала понять, что собирается пожать руку своей сопернице, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Марты Костюк.

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Марта отметила последовательность уроженки Тольятти

Украинка отметила смелость Дарьи Касаткиной, которая еще в начале полномасштабного вторжения выступила против войны. Она уже давно не посещает Россию, а в марте стала гражданкой другого государства.

"С начала войны я решила не жать руку российским или белорусским теннисисткам – как личную позицию против агрессии России. Но когда кто-то не только говорит правду, называя Россию агрессором, но также совершает действия по этому поводу, это заслуживает уважения.

Дарья Касаткина четко высказалась против войны и приняла решение отказаться от российского спортивного гражданства. Для этого нужна смелость – и я это признаю. Я надеюсь, что это не финальный шаг, а часть более глубокого обязательства", – написала Костюк.

Позицию Марты Костюк поддержала также Федерация тенниса Украины, которая опубликовала собственное заявление. В организации заявили, что Касаткина проявила четкую антивоенную позицию и это заслуживает уважения:

Она неоднократно публично осуждала российскую агрессию против Украины и критиковала действия российских властей. Мы уважаем ее личный выбор и мужество в отстаивании своих убеждений. Это демонстрирует приверженность принципам справедливости и гуманности, а также желание быть частью международного сообщества, которое стремится к миру и сотрудничеству. По нашему мнению, решение Дарьи Касаткиной изменить свое спортивное гражданство с российского на австралийское является красноречивым следствием принципиальной антивоенной позиции.

Отметим, что матч Костюк – Касаткина начнется не раньше 16:30. Это будет седьмое очное противостояние между соперницами, преимущество по победам имеет австралийка – 4:2.