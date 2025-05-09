Напередодні цього поєдинку уродженка Києва зробила публічну заяву. В ній вона дала зрозуміти, що збирається потиснути руку своїй суперниці, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм Марти Костюк.

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Марта відзначила послідовність уродженки Тольятті

Українка відзначила сміливість Дарії Касаткіної, яка ще на початку повномасштабного вторгнення виступила проти війни. Вона вже давно не відвідує Росію, а в березні стала громадянкою іншої держави.

"З початку війни я вирішила не тиснути руку російським чи білоруським тенісисткам – як особисту позицію проти агресії Росії. Але коли хтось не тільки говорить правду, називаючи Росію агресором, але також вчиняє дії з цього приводу, це заслуговує на повагу.

Дарія Касаткіна чітко висловилася проти війни й ухвалила рішення відмовитися від російського спортивного громадянства. Для цього потрібна сміливість – і я це визнаю. Я сподіваюся, що це не фінальний крок, а частина глибшого зобов’язання", – написала Костюк.

Позицію Марти Костюк підтримала також Федерація тенісу України, яка опублікувала власну заяву. В організації заявили, що Касаткіна проявила чітку антивоєнну позицію й це заслуговує на повагу:

Вона неодноразово публічно засуджувала російську агресію проти України та критикувала дії російської влади. Ми поважаємо її особистий вибір та мужність у відстоюванні своїх переконань. Це демонструє відданість принципам справедливості та гуманності, а також бажання бути частиною міжнародної спільноти, яка прагне до миру та співпраці. На нашу думку, рішення Дарʼї Касаткіної змінити своє спортивне громадянство з російського на австралійське є красномовним наслідком принципової антивоєнної позиції.

Зазначимо, що матч Костюк – Касаткіна розпочнеться не раніше 16:30. Це буде сьоме очне протистояння між суперницями, перевагу за перемогами має австралійка – 4:2.