Марта Костюк покорила всю Англию одним милым поступком

Марта Костюк покоряет публику не только своей игрой, но и искренними эмоциями. После каждой победы на Уимблдоне украинка исполняет танец, который уже стал вирусной традицией турнира.

В четвертьфинале Уимблдона украинская теннисистка уверенно обыграла Жасмин Паолини со счетом 6:3, 6:2 и впервые в карьере вышла в полуфинал престижного турнира. Однако после финального розыгрыша внимание трибун вновь привлекло не только само победа, но и празднование Марты, передает 24 Канал.

Какой танец исполняет Костюк после побед?

Во время нынешнего Уимблдона Марта Костюк заложила небольшую, но очень трогательную традицию. После каждой своей победы украинка несколько секунд кружится на корте, словно балерина, демонстрируя искренние эмоции от успеха.

Особенно эффектно это смотрится благодаря ее белому кружевному платью, которое прекрасно вписывается в атмосферу самого престижного травяного турнира мира. Именно этот момент мгновенно разлетается по социальным сетям после каждого матча украинки.

Twirling her way into a first Wimbledon quarter-final - Marta Kostyuk ‍? pic.twitter.com/F1ASM84y4S – Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026

Болельщики уже стали ждать этого танца не меньше, чем традиционного послематчевого интервью. Видео и фотографии с празднованием активно распространяют пользователи различных платформ, а в комментариях болельщики называют его одним из самых милых моментов нынешнего Уимблдона.

Празднование стало вирусной традицией турнира

Победа над Жасмин Паолини не стала исключением. Сразу после завершения встречи Марта снова исполнила свой фирменный танец, чем вызвала улыбки на трибунах и в очередной раз вызвала волну восторженных откликов в сети.

We'll never tire of seeing Marta Kostyuk's winning twirl ‍?#Wimbledon pic.twitter.com/yQw60HvjXS – Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2026

Этот искренний жест стал одной из самых приятных историй турнира. Костюк покоряет публику не только яркой игрой, но и открытыми эмоциями, которые прекрасно передают атмосферу великой победы.

Теперь украинская теннисистка будет бороться за выход в финал Уимблдона, а ее поклонники уже шутят, что больше всего ждут не только следующего успеха Марты, но и нового танца, который уже стал неотъемлемой частью ее победного пути в Лондоне.