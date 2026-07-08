У чвертьфіналі Вімблдона українська тенісистка впевнено переграла Жасмін Паоліні з рахунком 6:3, 6:2 та вперше у кар'єрі пробилася до півфіналу престижного турніру. Однак після фінального розіграшу увагу трибун знову привернула не лише сама перемога, а й святкування Марти, передає 24 Канал.

Який танець виконує Костюк після перемог?

Під час нинішнього Вімблдона Марта Костюк започаткувала невелику, але дуже зворушливу традицію. Після кожної своєї перемоги українка кілька секунд кружляє на корті, ніби балерина, демонструючи щирі емоції від успіху.

Особливо ефектно це виглядає завдяки її білій мереживній сукні, яка чудово пасує атмосфері найпрестижнішого трав'яного турніру світу. Саме цей момент миттєво розлітається соціальними мережами після кожного матчу українки.

Уболівальники вже почали чекати на танець не менше, ніж на традиційне післяматчеве інтерв'ю. Відео та фотографії зі святкуванням активно поширюють користувачі різних платформ, а в коментарях вболівальники називають його одним із наймиліших моментів цьогорічного Вімблдона.

Святкування стало вірусною традицією турніру

Перемога над Жасмін Паоліні не стала винятком. Одразу після завершення зустрічі Марта знову виконала свій фірмовий танець, чим викликала усмішки на трибунах і вкотре зірвала хвилю захоплених реакцій у мережі.

Цей щирий жест став однією з найприємніших історій турніру. Костюк підкорює публіку не лише яскравою грою, а й відкритими емоціями, які чудово передають атмосферу великої перемоги.

Тепер українська тенісистка боротиметься за вихід до фіналу Вімблдона, а її прихильники вже жартують, що найбільше чекають не лише наступного успіху Марти, а й нового танцю, який уже став невіддільною частиною її переможного шляху в Лондоні.