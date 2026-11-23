Украинская теннисистка Марта Костюк после завершения сезона отправилась в Коста-Рику. Спортсменка призналась, что эта экзотическая страна поразила ее не только природой, но и гостеприимством местных жителей.

Вторая ракетка Украины решила посвятить время отдыху после насыщенного теннисного года. В своем инстаграме Марта поделилась атмосферными фотографиями из путешествия, которые не оставили равнодушными ее подписчиков.

Как Костюк провела отпуск в Коста-Рике

Теннисистка показала, как наслаждалась отдыхом в живописной стране Центральной Америки. На опубликованных снимках Марта позирует в купальнике, катается верхом на лошадях и исследует местные пейзажи.

Однако больше всего украинку поразила атмосфера Коста-Рики. По словам спортсменки, именно люди и их отношение к гостям сделали это путешествие особенным.

Коста-Рика прекрасна, но именно люди заставили меня полюбить ее еще больше. Все были такими приветливыми и гостеприимными, а в чем-то это место очень напоминало мне дом в Украине,

– поделилась Костюк.

Отдельно Марта отметила местную кухню. Некоторые блюда напомнили ей Карпаты, особенно свежие фрукты и овощи, выращенные местными фермерами.

Не думаю, что эти фотографии могут передать, насколько невероятным было это путешествие. Мы прекрасно провели время: исследовали страну, наблюдали за дикой природой и пробовали что-то новое. Я уже скучаю по этому путешествию и с радостью вернулась бы туда снова!

– написала теннисистка.

Чем запомнился Костюк теннисный сезон-2026

Отпуск стал возможностью перезагрузиться после непростого завершения соревновательного года. На итоговом турнире WTA украинка не смогла выйти из группы, потерпев три поражения. Марта уступила чешке Линде Носковой и американкам Джессике Пегули и Коко Гофф.

Несмотря на неудачный финиш, сезон оказался одним из самых успешных в карьере Костюк. Она завоевала два титула – в Руане и Мадриде, а также дошла до полуфиналов "Ролан Гаррос" и Уимблдона.

По итогам 2026 года украинка заняла десятое место в мировом рейтинге. Кроме того, ее призовые за сезон составили почти 4,6 миллиона долларов.