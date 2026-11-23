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Друга ракетка України вирішила присвятити час відпочинку після насиченого тенісного року. У своєму інстаграмі Марта поділилася атмосферними світлинами з подорожі, які не залишили байдужими її підписників.

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Як Костюк провела відпустку в Коста-Риці

Тенісистка показала, як насолоджувалася відпочинком у мальовничій країні Центральної Америки. На опублікованих кадрах Марта позує в купальнику, катається верхи на конях і досліджує місцеві краєвиди.

Однак найбільше українку вразила атмосфера Коста-Рики. За словами спортсменки, саме люди та їхнє ставлення до гостей зробили цю мандрівку особливою.

Коста-Рика прекрасна, але саме люди змусили мене полюбити її ще більше. Усі були такими привітними та гостинними, а в чомусь це місце дуже нагадувало мені дім в Україні– поділилася Костюк.

Окремо Марта відзначила місцеву кухню. Деякі страви нагадали їй Карпати, особливо свіжі фрукти й овочі, вирощені місцевими фермерами.

Не думаю, що ці фотографії можуть передати, наскільки неймовірною була ця подорож. Ми чудово провели час: досліджували країну, спостерігали за дикою природою та пробували щось нове. Я вже сумую за цією подорожжю і з радістю повернулася б туди знову!– написала тенісистка.

Чим запам'ятався Костюк тенісний сезон-2026

Відпустка стала можливістю перезавантажитися після непростого завершення змагального року. На Підсумковому турнірі WTA українка не змогла вийти з групи, зазнавши трьох поразок. Марта поступилася чешці Лінді Носковій та американкам Джессіці Пегулі й Коко Гофф.

Попри невдалий фініш, сезон виявився одним із найуспішніших у кар'єрі Костюк. Вона здобула два титули – у Руані та Мадриді, а також дісталася півфіналів Ролан Гаррос і Вімблдону.

За підсумками 2026 року українка посіла десяте місце у світовому рейтингу. Крім того, її призові за сезон становили майже 4,6 мільйона доларів.