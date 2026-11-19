Adv

Цей рік став одним із найуспішніших у кар'єрі 24-річної тенісистки. Марта здобула два титули WTA, а також гучно заявила про себе на кортах найпрестижніших турнірів світу, передає 24 Канал.

популярні відео

Скільки заробила Костюк за сезон-2026

За інформацією офіційного сайту WTA, загальна сума призових Марти Костюк у 2026 році склала 4 580 897 доларів. Це гроші, які українка отримала безпосередньо за виступи на тенісних турнірах.

Одним із найбільших фінансових досягнень сезону став виступ на Вімблдоні, де Марта дісталася півфіналу та заробила близько 1,2 мільйона доларів. Також українка отримала 750 тисяч євро за результати на Ролан Гаррос.

Не менш успішним для Костюк став турнір WTA 1000 у Мадриді, де вона здобула чемпіонський титул. Крім того, Марта дебютувала на Підсумковому турнірі WTA, за участь у якому отримала 220 тисяч доларів. Там українка завершила виступи після групового етапу.

Реклама 21+ / Реклама 21+ /

Хто отримав найбільше призових

За сумою призових Костюк поступилася Еліні Світоліній. Друга ракетка України заробила за сезон-2026 6 022 470 доларів. Різниця між співвітчизницями становить 1 441 573 долари на користь Еліни.

Обидві тенісистки завершили рік із двома титулами WTA. Водночас у Світоліної кращий баланс перемог і поразок – 51:17 проти 35:15 у Костюк.

Для порівняння, найбільше призових у сезоні-2026 отримала перша ракетка світу Єлєна Рибакіна з Казахстану – 11 134 420 доларів.

Варто враховувати, що наведені суми стосуються виключно турнірних призових. Вони не включають доходи від рекламних контрактів і спонсорських угод. Також із цих грошей спортсменки сплачують податки та покривають витрати на свою професійну діяльність.