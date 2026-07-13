"Я просто хотела выжить": известная украинская теннисистка рассказала о кошмаре в Лондоне

Марта Костюк призналась, что один из матчей на Уимблдоне стал для нее настоящим испытанием. Украинка рассказала об отравлении, жаре и борьбе за возможность просто доиграть матч.

Открытый чемпионат Великобритании стал самым успешным турниром серии Grand Slam в карьере второй ракетки Украины. После исторического полуфинала теннисистка поделилась с "Суспильне Спорт" подробностями нелегкого пути к этому результату.

Какой матч был самым сложным для Костюк?

Марта Костюк назвала матч 1/8 финала Уимблдона-2026 против американки Эшлин Крюгер самым тяжелым для себя на турнире.

По словам теннисистки, в день матча она отравилась, из-за чего чувствовала себя крайне плохо еще до выхода на корт. Ситуацию осложнила аномальная жара, царившая в Лондоне.

Костюк призналась, что во время встречи ее главной целью было не показать свой лучший теннис, а просто выдержать испытание.

С Эшлин я, можно сказать, немного отравилась утром, и мне было очень плохо на корте. Я вообще не знаю, как я там выстояла. Просто мне до конца дня было плохо, да и еще тогда было очень жарко. Поэтому у меня была битва не на жизнь, а на смерть. Причем даже не с ней, а просто я хотела выжить, выдержать этот матч,

– рассказала Марта.

Не менее сложным оказался и первый четвертьфинал

Отдельно украинка вспомнила четвертьфинальный поединок против итальянки Жасмин Паолини. Этот матч был особенным, ведь Костюк впервые в карьере сыграла на Центральном корте Уимблдона.

По словам теннисистки, самым большим испытанием стали волнения перед выходом на главную арену турнира. К тому же соперницей была финалистка Уимблдона-2024, что только добавляло напряжения.

Четвертьфинал прошел для меня очень хорошо. Я не знала, как справлюсь с нервами на центральном корте, да и Жасмин тоже играла здесь в финале два года назад. Поэтому это было непросто,

– отметила Костюк.

Несмотря на все трудности, украинка провела исторический для себя турнир, дошла до полуфинала Уимблдона-2026 и установила личный рекорд по сумме призовых, подтвердив свой статус одной из сильнейших теннисисток мира.