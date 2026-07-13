Відкритий чемпіонат Великої Британії став найуспішнішим турніром Grand Slam у кар'єрі другої ракетки України. Після історичного півфіналу тенісистка поділилася із "Суспільне Спорт" подробицями непростого шляху до цього результату.

Який матч був найскладнішим для Костюк?

Марта Костюк назвала поєдинок 1/8 фіналу Вімблдона-2026 проти американки Ешлін Крюгер найважчим для себе на турнірі.

За словами тенісистки, у день матчу вона отруїлася, через що почувалася вкрай погано ще до виходу на корт. Ситуацію ускладнила аномальна спека, яка панувала в Лондоні.

Костюк зізналася, що під час зустрічі її головною метою було не показати свій найкращий теніс, а просто витримати випробування.

З Ешлін я трошки, можна сказати, отруїлася вранці, і мені було дуже погано на корті. Я взагалі не знаю, як я там вистояла. Просто мені до кінця дня було погано, і ще було тоді дуже жарко. Тому в мене була битва не на життя, а на смерть. Причому навіть не з нею, а просто я хотіла вижити, витримати цей матч,

– розповіла Марта.

Не менш складним став і перший чвертьфінал

Окремо українка згадала чвертьфінальний поєдинок проти італійки Жасмін Паоліні. Цей матч був особливим, адже Костюк уперше у кар'єрі зіграла на Центральному корті Вімблдона.

За словами тенісистки, найбільшим викликом стали хвилювання перед виходом на головну арену турніру. До того ж суперницею була фіналістка Вімблдона-2024, що лише додавало напруги.

Чвертьфінал був дуже хороший для мене. Я не знала, як я впораюся з нервами центрального корту, і Жасмін теж грала тут фінал два роки тому. Тому це було непросто,

– зазначила Костюк.

Попри всі труднощі, українка провела історичний для себе турнір, дійшла до півфіналу Вімблдона-2026 та встановила особистий рекорд за сумою призових, підтвердивши свій статус однієї з найсильніших тенісисток світу.