Эффектный эйс Костюк в матче против "нейтралки" признали лучшим ударом марта: видео
- Марта Костюк победила Анну Блинкову в турнире в Майами, завершив матч эффектным эйсом.
- Удар Костюк был признан лучшим в марте по версии WTA.
Марта Костюк в марте участвовала в "тысячнике" в Майами. В третьем круге турнира WTA бывшая первая ракетка Украины встретилась с "нейтральной" Анной Блинковой.
Матч завершился победой украинской теннисистки. Противостояние с россиянкой Марта закончила эффектным эйсом, за что получила признание, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу WTA.
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Поиздевалась над россиянкой
Матч между Мартой Костюк и Анной Блинковой состоялся 23 марта. Эффектный удар экс-первой ракетки Украины в игре против "нейтралки" вызвал восхищение среди большого количества фанатов и был признан лучшим в марте по версии WTA
Марта Костюк выполнила эффектную подачу из-под руки, которую Блинкова не смогла принять. Удар в исполнении украинской теннисистки принес ей победу над россиянкой – 2:0 по сетам.
Эффектный удар Марты Костюк: смотрите видео
Напомним, что в следующем раунде Марта Костюк вылетела из "тысячника" в Майами. Украинская теннисистка уступила представительнице Соединенных Штатов Америки Джессике Пегуле – 2:6, 3:6.