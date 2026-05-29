Марта Костюк первой из украинок вышла в 1/8 Ролан Гаррос

Марта Костюк продолжает феерить в Париже. Украинская теннисистка в двух сетах переиграла швейцарку Викторию Голубич и пробилась в четвертый круг Ролан Гаррос.

Марта Костюк во второй раз в карьере добралась до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. На этот раз украинка не оставила шансов опытной Виктория Голубич, закрыв матч за чуть более чем полтора часа, сообщает 24 Канал.

Мощный старт и контроль игры

Костюк с первых геймов захватила инициативу и заставила соперницу постоянно ошибаться. Украинка взяла первый сет со счетом 6:4, а во второй партии быстро оформила комфортное преимущество.

Марта агрессивно действовала на приеме, реализовав четыре брейк-пойнта. Голубич так и не смогла навязать украинке свой темп игры.

Исторический шанс для украинки

В итоге Костюк победила в двух сетах – 6:4, 6:3. Украинка продолжает борьбу за свой лучший результат на грунтовом мэйджоре.

Теперь Марта сыграет в четвертом круге Ролан Гаррос, где попытается впервые в карьере пробиться в четвертьфинал турнира Grand Slam в Париже.

Соперницей украинки в 1/8 станет победительница матча двух польских теннисисток – Магда Линетт или Ига Свьонтек.