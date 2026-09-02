Вторая победа на US Open: Костюк обыграла бывшую чемпионку турнира

Марта Костюк уверенно прошла во второй раунд Открытого чемпионата США. Украинка в двух сетах обыграла американку Слоун Стивенс.

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает выступления на US Open-2026. Во втором раунде престижного турнира она обыграла представительницу США Слоун Стивенс, сообщает 24 Канал.

Костюк – Стивенс 6:1, 7:5

Первый сет превратился в настоящую демонстрацию превосходства украинки. Костюк сразу захватила инициативу и не позволила Стивенс навязать свою игру.

Марта отдала американке лишь один гейм и завершила сет со счетом 6:1. Украинка выполнила две подачи на вылет, записала на свой счет 13 виннеров и выиграла 87% розыгрышей после первой подачи.

Второй сет начался гораздо ровнее – соперницы обменялись выигранными подачами, а впоследствии Стивенс даже заработала брейк-пойнт. Впрочем, Костюк сумела прибавить в нужный момент и завершила сет в свою пользу – 7:5.

К слову, Слоун Стивенс в 2017 году побеждала на Открытом чемпионате США.

Кто станет следующей соперницей Марты Костюк

В третьем круге US Open Костюк встретится с победительницей противостояния Кимберли Биррелл (Австралия) – Екатерина Александрова (нейтральная россиянка).

Для Марты это уже вторая победа на нынешнем Открытом чемпионате США. В первом раунде украинка одолела представительницу Австралии Сторм Гарден.

Три другие украинки – Элина Свитолина, Александра Олейникова и Юлия Стародубцева – свои матчи второго раунда US Open сыграют завтра.