Костюк на US Open установила абсолютный рекорд украинского тенниса
В воскресенье, 31 августа, состоялись матчи 1/16 финала на Открытом чемпионате США по теннису в парном разряде. В одном из них Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе противостояли Беатрис Аддад Майе и Лауре Зигемунд.
Украинско-румынский дуэт одержал уверенную победу со счетом 6:3, 6:2. Благодаря этому результату киевлянка установила уникальное достижение для украинского тенниса, сообщает 24 Канал со ссылкой на BTU.
Какой рекорд покорился Костюк?
Марта стала первой украинкой, которая пробилась в 1/8 финала на турнире серии Grand Slam одновременно в одиночном и парном разрядах. Ранее она и еще четыре теннисистки уже показывали такой результат на одном "мэйджоре", но это происходило в разные годы.
Отметим, что на US Open-2025 Костюк суммарно одержала уже пять побед. Она одолела Кэти Бултер, Зейнеп Сенмез и Диан Парри, а в паре с Русе переиграла дуэт Джессики Боузас Манейро и Элизабетты Коччаретто перед этим.
Кто еще доходил до 1/8 финала одного "мэйджора" в двух разрядах, но в разные годы:
- Катерина Бондаренко (US Open)
- Алена Бондаренко (Australian Open)
- Марта Костюк (Roland Garros, Australian Open)
- Леся Цуренко (Wimbledon)
- Даяна Ястремская (Australian Open)
К слову. В нынешнем сезоне Украину в одиночном разряде на US Open представляли четыре теннисистки. К сожалению, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева покинули турнир уже после первого круга.
Напомним, что накануне Марте Костюк покорилось еще одно достижение. Она одержала юбилейную победу на турнирах серии Grand Slam.
С кем сыграет Костюк в 1/8 финала на US Open-2025?
- Следующей соперницей киевлянки в "одиночке" станет Каролина Мухова из Чехии. Ранее теннисистки не противостояли друг другу.
- В парном разряде за выход в четвертьфинал Костюк и Русе сразятся с Вероникой Кудерметовой и Элизе Мертенс.
- Оба матча запланированы на вечер 1 сентября. Ориентировочно они должны начаться не раньше 20:00 и 22:30 по киевскому времени соответственно.