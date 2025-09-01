Украинско-румынский дуэт одержал уверенную победу со счетом 6:3, 6:2. Благодаря этому результату киевлянка установила уникальное достижение для украинского тенниса, сообщает 24 Канал со ссылкой на BTU.

Какой рекорд покорился Костюк?

Марта стала первой украинкой, которая пробилась в 1/8 финала на турнире серии Grand Slam одновременно в одиночном и парном разрядах. Ранее она и еще четыре теннисистки уже показывали такой результат на одном "мэйджоре", но это происходило в разные годы.

Отметим, что на US Open-2025 Костюк суммарно одержала уже пять побед. Она одолела Кэти Бултер, Зейнеп Сенмез и Диан Парри, а в паре с Русе переиграла дуэт Джессики Боузас Манейро и Элизабетты Коччаретто перед этим.

Кто еще доходил до 1/8 финала одного "мэйджора" в двух разрядах, но в разные годы:

Катерина Бондаренко (US Open)

Алена Бондаренко (Australian Open)

Марта Костюк (Roland Garros, Australian Open)

Леся Цуренко (Wimbledon)

Даяна Ястремская (Australian Open)

К слову. В нынешнем сезоне Украину в одиночном разряде на US Open представляли четыре теннисистки. К сожалению, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева покинули турнир уже после первого круга.

Напомним, что накануне Марте Костюк покорилось еще одно достижение. Она одержала юбилейную победу на турнирах серии Grand Slam.

С кем сыграет Костюк в 1/8 финала на US Open-2025?