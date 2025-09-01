Українсько-румунський дует здобув упевнену перемогу з рахунком 6:3, 6:2. Завдяки цьому результату киянка встановила унікальне досягнення для українського тенісу, повідомляє 24 Канал із посиланням на BTU.

Який рекорд підкорився Костюк?

Марта стала першою українкою, яка пробилася до 1/8 фіналу на турнірі серії Grand Slam одночасно в одиночному та парному розрядах. Раніше вона та ще чотири тенісистки вже показували такий результат на одному "мейджорі", але це ставалося в різні роки.

Зазначимо, що на US Open-2025 Костюк сумарно здобула вже п'ять перемог. Вона здолала Кеті Бултер, Зейнеп Сенмез і Діан Паррі, а в парі з Русе переграла дует Джессіки Боузас Манейро й Елізабетти Коччаретто перед цим.

Хто ще доходив до 1/8 фіналу одного "мейджора" у двох розрядах, але в різні роки:

Катерина Бондаренко (US Open)

Альона Бондаренко (Australian Open)

Марта Костюк (Roland Garros, Australian Open)

Леся Цуренко (Wimbledon)

Даяна Ястремська (Australian Open)

До слова. В нинішньому сезоні Україну в одиночному розряді на US Open представляли чотири тенісистки. На жаль, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева залишили турнір уже після першого кола.

Нагадаємо, що напередодні Марті Костюк підкорилося ще одне досягнення. Вона здобула ювілейну перемогу на турнірах серії Grand Slam.

