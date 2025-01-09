"Разобью и нокаутирую": бывший спарринг-партнер Усика дерзко пообещал деклассировать украинца

Александр Усик в конце 2024 года одержал победу в реванше над Тайсоном Фьюри. Сейчас украинец владеет тремя основными поясами в хевивейте из четырех, поэтому многие бойцы заинтересованы в битве против объединенного чемпиона мира.

Одними из тех, кто активнее всего ведет себя в медиапространстве, является команда Мартина Баколе. Конголезский боксер накануне снова о себе напомнил, обратившись непосредственно к Александру Усику.

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Самоуверенность зашкаливает

Африканский супертяжеловес дерзко бросил вызов украинцу. Он в очередной раз вспомнил их спарринг и пообещал нокаутировать чемпиона, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

"Усик и его команда прекрасно понимают, что я – единственный боксер, который может победить украинца. Мне безразлично, кто ты и что ты делаешь в боксе. Как только я зайду на ринг, сделаю все, чтобы оторвать голову своему сопернику. Усик знает это и боится меня. Я рад, что меня избегают и горжусь этим.

Болельщики хотят увидеть наконец большой поединок. Все знают, что случилось в спарринге – я нокаутировал Усика, поэтому фанаты хотят снова видеть меня на ринге с украинцем. Я собираюсь забрать чемпионский пояс и держать его в своих руках в течение пяти лет, а тогда завершу карьеру. Усик, если ты слышишь мои слова, то знай – я тебя разобью и нокаутирую", – заявил Баколе.

К слову. Мартин Баколе провел на профессиональном уровне 22 поединка, в которых одержал 21 победу. Последний раз он выходил на ринг в августе, когда одолел до того непобедимого Джареда Андерсона.

Отметим, что следующий бой конголезец проведет против Эфе Аджагбы. Победитель этой битвы станет обязательным претендентом на пояс IBF, которым сейчас владеет Даниэль Дюбуа.