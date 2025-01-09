Одними з тих, хто найактивніше поводить себе в медіапросторі, є команда Мартіна Баколе. Конголезький боксер напередодні знову про себе нагадав, звернувшись безпосередньо до Олександра Усика.

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Самовпевненість зашкалює

Африканський супертяж зухвало кинув виклик українцю. Він учергове пригадав їх спаринг і пообіцяв нокаутувати чемпіона, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

"Усик та його команда чудово розуміють, що я – єдиний боксер, який може перемогти українця. Мені байдуже, хто ти та що ти робиш у боксі. Як тільки я зайду на ринг, зроблю все, щоб відірвати голову своєму супернику. Усик знає це й боїться мене. Я радий, що мене уникають і пишаюся цим.

Вболівальники хочуть побачити нарешті великий поєдинок. Всі знають, що трапилося в спарингу – я нокаутував Усика, тому фанати хочуть знову бачити мене на рингу з українцем. Я збираюся забрати чемпіонський пояс і тримати його у своїх руках протягом п'яти років, а тоді завершу кар'єру. Усик, якщо ти чуєш мої слова, то знай – я тебе розіб'ю та нокаутую", – заявив Баколе.

До слова. Мартін Баколе провів на професійному рівні 22 поєдинки, в яких здобув 21 перемогу. Востаннє він виходив на ринг у серпні, коли здолав до того непереможного Джареда Андерсона.

Зазначимо, що наступний бій конголезець проведе проти Ефе Аджагби. Переможець цієї битви стане обов'язковим претендентом на пояс IBF, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.