Олимпийский чемпион установил мировой рекорд на чемпионате Европы в Чехии

В воскресенье, 18 мая, состоялся командный чемпионат Европы 2025 по спортивной ходьбе. Соревнования проходили в чешском городе Подебрады.

Среди мужчин "золото" турнира завоевал Массимо Стано. Более того, итальянский спортсмен обновил мировой рекорд, сообщает 24 канал со ссылкой на World Athletics.

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Что покорилось итальянцу

Массимо Стано, кроме того, что завоевал золотую медаль чемпионата Европы 2025, установил мировой рекорд по спортивной ходьбе на дистанции в 35 километров.

Итальянский легкоатлет преодолел весь путь за 2 часа 20 минут и 43 секунды. Предыдущий мировой рекорд по спортивной ходьбе всего 2 месяца назад установил Эван Дафи. Стано опередил канадского легкоатлета на 57 секунд.

Итальянец прокомментировал установление мирового рекорда.

В мои планы не входила попытка установить мировой рекорд, а просто упорно работать на последних двадцати километрах. Это была моя миссия, и рекорд – результат этого,

– сказал Стано.

Напомним, что Массимо Стано в свое время выиграл Олимпийские игры в Токио в 2021 году на соревнованиях по спортивной ходьбе. Итальянский легкоатлет также завоевал "золото" чемпионата мира в 2023 году.