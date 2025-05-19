Серед чоловіків "золото" турніру здобув Массімо Стано. Ба більше, італійський спортсмен оновив світовий рекорд, повідомляє 24 канал із посиланням на World Athletics.

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Що підкорилось італійцю

Массімо Стано, окрім того, що завоював золоту медаль чемпіонату Європи 2025, встановив світовий рекорд зі спортивної ходьби на дистанції у 35 кілометрів.

Італійський легкоатлет подолав увесь шлях за 2 години 20 хвилин та 43 секунди. Попередній світовий рекорд зі спортивної ходьби лише 2 місяці тому встановив Еван Дафі. Стано випередив канадського легкоатлета на 57 секунд.

Італієць прокоментував встановлення світового рекорду.

У мої плани не входила спроба встановити світовий рекорд, а просто наполегливо працювати на останніх двадцяти кілометрах. Це була моя місія, і рекорд – результат цього,

– сказав Стано.

Нагадаємо, що Массімо Стано свого часу виграв Олімпійські ігри у Токіо у 2021 році на змаганнях зі спортивної ходьби. Італійський легкоатлет також завоював "золото" чемпіонату світу у 2023 році.