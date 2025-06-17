"Черный дым над Киевом": как мир украинского спорта отреагировал на ужасный обстрел россиян

Известные украинские спортсмены выразили свое публичное возмущение очередным террористическим актом со стороны России. Число погибших от бомбардировок продолжает расти.

Россияне продолжают вести войну против Украины и терроризировать мирное население. Оккупанты постоянно атакуют украинские города ракетами и беспилотниками, сообщает 24 Канал.

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Реакция на обстрел Киева

Среди городов, которые попадают под обстрелы, есть и столица Украины. Особенно ужасной для Киева выдалась ночь на 17 июня, когда россияне атаковали город почти 200 дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

Уже известно о разрушении большого количества объектов гражданской инфраструктуры, а также о 15 погибших. Представители спорта активно комментируют российский террор в соцсетях и освещают ужасные кадры войны на весь мир.

Последствия атаки на Киев в ночь на 17 июня / фото ГСЧС Украины:

Елена Кравацкая, украинская фехтовальщица: "Пока "нейтральные" участвуют в чемпионате Европы, в Киеве погибло 15 человек. Сегодня ночью – ракеты по Киеву и Одессе. А я на чемпионате Европы, где допускают "нейтральных" россиян, которые выступают за организацию "Динамо". Силовую структуру России. Это не спорт вне политики. Это обесценивание нашей реальности".

Очередная террористическая атака. Россия убивает мирных жителей Украины. Никаких военных целей, только геноцид,

– пишет скелетонист Владислав Гераскевич.

Так же коротко и по существу прокомментировал атаку олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко: "Еще одна ужасная ночь для Киева. Под ударом обычные люди. Это терроризм".



Александр Абраменко показал кадры последствий обстрела / скриншот из инстаграма спортсмена

Также выставила пост и известная легкоатлетка Ирина Геращенко. Неделю назад она родила дочь, а эту ужасную ночь провела с ней в подземном паркинге.

"Сегодня наша ночь была на паркинге. Мы почти ничего не слышали. Но все время читать новости во время тревоги и сейчас, видеть эти страшные последствия очередной атаки... Волосы поднимаются дыбом. Разговаривать с мамой и через трубку слышать, как летит шахед или ракета, как это все сбивают или оно падает, и ждать вот эти секунды, пока с тобой продолжат говорить - это ужас. Берегите себя, пожалуйста".

А известная каратистка Анжелика Терлюга выставила оптимистичный пост с фото, где люди массово тренируются: "Тяжелое утро после такой ночи, но мы не сдаемся".



Пост Анжелики Терлюги в сториз / фото из инстаграма спортсменки

Эмоционально высказалась старший тренер по художественной гимнастике Ирина Блохина. Она также является дочерью легенды Динамо Олега Блохина и известной гимнастки Ирины Дерюгиной.

Взрыв за взрывом. В течение пяти часов нон-стоп. Одна из самых страшных ночей. Абсолютно ужасно. Массированная атака на Киев. Опустошение и разбитое сердце. Тяжелее всего нашим детям,

– написала она в сториз на своей странице в инстаграм.

Не осталась в стороне от трагедии и Влада Зинченко, журналистка и жена лидера сборной Украины по футболу Александра Зинченко: "Россия наносит очередную массированную атаку на Киев дронами, баллистическими и крылатыми ракетами 17 июня 2025 года. По меньшей мере 14 человек погибли и 55 человек ранены в результате теракта в столице. Число пострадавших растет".

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Также сделала пост в инстаграм и жена Александра Усика. Ранее Екатерина попала в скандальную ситуацию, когда поддержала концерт Верки Сердючки на русском языке.

Киев был, есть и будет. Всегда. В первую очередь хочу поблагодарить наших ребят ПВО, медиков, спасателей. Вы те, кто лечит и спасает жизни. Ваш труд от сердца. Спасибо,

– написала Екатерина Усик в сториз.

Украинская теннисистка Леся Цуренко показала фото шокированного от обстрела мужчины, подписав следующими словами: "Они наносят рандомные удары. Это не военная цель".

Киевское Динамо также выразило соболезнования пострадавшим от российских бомбардировок:

Ужасная ночь в Киеве. Враг нанес комбинированный удар ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре столицы. Прицельный огонь по жилым домам с использованием кассетных боеприпасов – очередное доказательство зверства террористической российской армии. Выражаем соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших в ночь на 17 июня,

– говорится в сообщении "бело-синих".

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева написала следующее: "Черный дым над Киевом. Еще одна ночь ада. Десятки раненых. Есть убитые. Да будет проклят каждый, кто пришел убивать, разрушать и терроризировать. Ни прощения. Ни сожаления. Только гнев, память и борьба".