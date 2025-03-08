Матч Барселоны в Ла Лиге отменили из-за трагического события: что произошло у каталонцев

Команда Ганси Флика ведет активную борьбу за чемпионство в Ла Лиге. Барселоне удалось выиграть шесть последних матчей чемпионата и возглавить турнирную таблицу.

В эти выходные в чемпионате Испании 2024-2025 проходят встречи 27 тура Ла Лиги. На вечер субботы была вынесена встреча с участием Барселоны, которая должна была принимать Осасуну.

По теме Барселона положила глаз на игрока сборной Украины, но получила отказ

Трагедия у каталонцев

Впрочем, матч на "Олимпийском стадионе" так и не состоялся в указанный срок. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Барселоны, встреча была перенесена на более поздний срок.

Причиной стала смерть врача первой команды каталонцев Карлеса Миньярро Гарсии. Игроки и персонал Барселоны узнали о трагической новости перед игрой, поэтому обратились к организаторам об отмене встречи.

Осасуна пошла навстречу сопернику. Вероятно, игра будет отыграна в конце апреля или в начале мая. Напомним, что "блаугранас" на прошлой неделе победили Бенфику Анатолия Трубина, а сейчас являются лидером чемпионата Испании.

Читайте также Лидер Барселоны неожиданно развелся после семи лет в браке: что стало причиной

Подопечные Ганси Флика опережают Атлетико на один балл, а Реал – на три. Что касается Осасуны, то она сейчас на 11-ой позиции, но отставание от еврокубковой зоны составляет всего три балла.