Сборная Украины по футболу сыграет против Франции в Париже. Впрочем встреча квалификации к чемпионату мира пройдет не на самом большом стадионе города.

Сборная Украины готовится к матчам квалификации ЧМ-2026. Команда Сергея Реброва узнала о месте проведения последнего выездного матча в группе, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Где будем играть с Францией?

"Сине-желтые" будут противостоять в группе Франции, Исландии и Азербайджану. Против главного фаворита группы Украина будет играть 5 сентября во Вроцлаве, а также 13 ноября на его поле.

Как стало известно, Франция будет принимать украинцев в Париже на арене "Парк-де-Пренс". Этот стадион рассчитан на 48 тысяч зрителей и является домашней ареной клуба ПСЖ, за который будет выступать Илья Забарный.

Интересно, что обычно "Ле Бле" проводят домашние игры на крупнейшем стадионе страны "Стад-де-Франс" в пригороде Парижа. Впрочем, в квалификации на ЧМ-2026 местная ассоциация приняла решение сыграть все встречи именно на арене ПСЖ.

Отметим, что победитель группы напрямую попадет на чемпионат мира, который в 2026 году состоится в США, Канаде и Мексике. В свою очередь команда, занявшая второе место, отправится в матче плей-офф за право сыграть на Мундиале.