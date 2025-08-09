Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу этого события. Он рассказал, что думает о новом вызове в карьере своего подопечного, сообщает 24 Канал со ссылкой на УПЛ ТВ.

Что сказал Ребров о трансфере Забарного?

По мнению наставника "сине-желтых" это очень важный момент для всего украинского футбола. Он оценил перспективы Забарного в звездном коллективе.

"Я очень рад. Во-первых, для Украины это очень большое событие. Игрок национальной сборной Украины может играть за команду, которая в этом году выиграла Лигу чемпионов. Я думаю, что это очень сильная и большая команда.

В Борнмуте он играл в ситуации, что его команда никогда не была фаворитом в матчах АПЛ. И Илья был важным игроком той команды, но ПСЖ играет иначе. Посмотрим, но для Ильи это большой шаг вперед в команду, где он может конкурировать за победу в Лиге чемпионов", – сказал Ребров.

Справка. Илья Забарный выступал за Борнмут с января 2023 года. Он провел за "вишен" 86 матчей, в которых забил гол и отдал ассист.

Напомним, что накануне была озвучена сумма, за которую ПСЖ подпишет украинца. Доля от нее пойдет киевскому Динамо, благодаря чему Забарный станет самым дорогим трансфером в истории "бело-синих".