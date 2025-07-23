Украинский клуб проведет матчи єврокубков без гостевых фанатов: что случилось

Александрия по итогам сезона-2024/2025 обеспечила себе участие в еврокубках. Она начнет свой путь со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Первым соперником "серебряного" призера УПЛ в отборе станет Партизан. Оба матча между украинским и сербским клубом будут проведены без гостевых болельщиков, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Александрии.

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Почему будут действовать ограничения для фанатов?

Поединки состоятся 24 июля в польском Катовице и ровно через неделю в Белграде. На эти матчи было решено не продавать билеты фанатам гостей из-за вопросов безопасности.

Такое решение было принято организаторами турнира и обоими клубами после всестороннего анализа вопросов безопасности. С целью обеспечения порядка и избежания рисков, гостевым болельщикам не будет разрешено посещать эти поединки,

– говорится в заявлении Александрии.

Отметим, что уже второй сезон подряд украинский клуб будет играть против Партизана без гостевых болельщиков. В прошлом году с сербами встречалось киевское Динамо, которое деклассировало соперника по сумме двух матчей со счетом 9:2.

К слову. Украину в Лиге конференций представляет два клуба. Полесью во втором квалификационном раунде будет противостоять андоррская Санта Колома.

Напомним, что накануне состоялась жеребьевка третьего круга квалификации ЛК, где своих потенциальных соперников узнали представители УПЛ.