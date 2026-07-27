Женщина-арбитр получила сотрясение мозга во время массовой драки футболистов

Во время товарищеского матча между Мецем и Фортуной Ситтард женщина-арбитр Матильда Демонсе пострадала, пытаясь остановить массовую стычку. Судья потерпела сотрясение мозга.

Поединок французского и нидерландского клубов запомнился не только футболом, но и потасовкой между игроками. Больше всего от инцидента пострадала именно женщина-судья, оказавшаяся в центре толпы, пишет ESPN .

Женщина-арбитр оказалась в эпицентре конфликта

Неприятный эпизод произошел на 40-й минуте товарищеской встречи между Мецем и Фортуной Ситтард. После жесткого фола на нападающем нидерландской команде между футболистами вспыхнула массовая стычка.

26-летняя главная судья Матильда Демонсе сразу бросилась разнимать игроков, однако в давке получила сильный удар и упала на газон. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях. Особенно символичным выглядел тот факт, что потасовка произошла прямо перед рекламным щитом с надписью "Уважайте арбитра".

Видео потасовки футболистов, во время которой пострадала судья

После падения судья несколько минут лежала на поле, держась за руку. К ней сразу выбежали помощники, медики и работники службы безопасности, которые помогли стабилизировать ситуацию.

Доработала матч, но после перерыва уже не вернулась

Несмотря на болезненный удар, Демонсе нашла в себе силы продолжить встречу. После возобновления игры она работала уже на позиции лайнсмена, в то время как функции главного арбитра взял один из ее ассистентов.

Впрочем, во втором тайме французская женщина-арбитр на поле уже не вышла. По информации нидерландских СМИ, один из зрителей, являющийся любительским судьей, помог завершить матч, исполняющий обязанности ассистента.

После финального свистка футболисты извинились перед Демонсе за инцидент. Судья покинула стадион с футболкой Меца как памятным подарком. Впоследствии стало известно, что медики диагностировали у нее легкое сотрясение мозга.

Сам матч завершился победой Меца со счетом 3:1.