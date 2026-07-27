Поєдинок французького та нідерландського клубів запам'ятався не лише футболом, а й бійкою між гравцями. Найбільше від інциденту постраждала саме арбітриня, яка опинилася в центрі натовпу, пише ESPN.

Арбітриня опинилася в епіцентрі конфлікту

Неприємний епізод стався на 40-й хвилині товариської зустрічі між Мецем та Фортуною Сіттард. Після жорсткого фолу на нападнику нідерландської команди між футболістами спалахнула масова сутичка.

26-річна головна арбітриня Матильда Демонсе одразу кинулася розбороняти гравців, однак у тисняві отримала сильний удар і впала на газон. Відео інциденту швидко поширилося в соцмережах. Особливо символічним виглядав той факт, що бійка сталася просто перед рекламним щитом із написом "Поважайте арбітра".

Відео бійки футболістів, під час якої постраждала арбітриня

Після падіння суддя кілька хвилин лежала на полі, тримаючись за руку. До неї відразу вибігли асистенти, медики та працівники служби безпеки, які допомогли стабілізувати ситуацію.

Допрацювала матч, але після перерви вже не повернулася

Попри болісний удар, Демонсе знайшла в собі сили продовжити зустріч. Після відновлення гри вона працювала вже на позиції лайнсмена, тоді як функції головного арбітра перебрав один із її асистентів.

Втім, у другому таймі французька арбітриня на поле вже не вийшла. За інформацією нідерландських ЗМІ, один із глядачів, який є аматорським суддею, допоміг завершити матч, виконуючи обов'язки асистента.

Після фінального свистка футболісти перепросили перед Демонсе за інцидент. Арбітриня залишила стадіон із футболкою Меца як пам'ятним подарунком. Згодом стало відомо, що медики діагностували у неї легкий струс мозку.

Сам матч завершився перемогою Меца з рахунком 3:1.