Хуммельс близок к возвращению в родную Бундеслигу. Титулованный немецкий клуб намерен подписать центрбека, несмотря на то, что он объявил об уходе из футбола, пишет 24 канал со ссылкой на BuliNews.

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Кто заинтересовался Хуммельсом

Боруссия Дортмунд планирует вернуть Матса Хуммельса. Причина в том, что "шмели" ищут замену Нико Шлоттербеку, который порвал мениск и выбыл до конца текущей кампании.

В связи с травмой основного защитника немецкий гранд планирует усилить оборону опытным центрбеком Ромы. Ожидается, что Хуммельс выступит на Клубном чемпионате мира 2025 года.

"Шмели" планируют подписать краткосрочный контракт с легендой немецкого футбола.

К слову. Клубный чемпионат мира начнется 15 июня и завершится 13 июля 2025 года. Место проведения турнира Соединенные Штаты Америки.

Отметим, что в составе дортмундской Боруссии Матс Хуммельс провел 14 сезонов. За это время немецкий центрбек сыграл в 508 матчах и отметился 38 голами.

Ранее Матс Хуммельс объявил о завершении карьеры в конце текущего сезона. Сейчас немец выступает за итальянскую Рому, его контракт "волками" заканчивается летом 2025 года.