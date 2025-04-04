Легенда немецкого футбола и чемпион мира объявил о завершении карьеры

Матс Хуммельс присоединился к итальянской Роме летом прошлого года. "Волки" стали последним клубом в карьере легендарного немецкого защитника.

36-летний центрбек принял важное и досадное решение. Немецкий защитник завершит карьеру после завершения текущей кампании, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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Величественная карьера Хуммельса

Значительную часть своей профессиональной карьеры Матс Хуммельс провел в немецкой Бундеслиге. Немецкий защитник долгое время играл за дортмундскую Боруссию, где в 2013 и 2024 годах доходил до финала Лиги чемпионов.

Хуммельс также выступал за Баварию, но через некоторое время вернулся к "шмелям". Немецкий защитник получил 6 титулов Бундеслиги и 4 Кубка Германии. В общем Матс сыграл 442 матча в Бундеслиге, оформив 33 гола и 22 ассиста.

К слову. Контракт Матса Хуммельса с Ромой завершается летом 2025 года. В составе римлян немецкий центральный защитник сыграл в 18 матчах и забил один гол.

В 2014 году Матс Хуммельс стал чемпионом мира вместе со сборной Германией. В составе Бундестим центрбек сыграл в 78 матчах и отметился пятью забитыми мячами.