36-річний центрбек ухвалив важливе та прикре рішення. Німецький оборонець завершить кар'єру після завершення поточної кампанії, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

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Велична кар'єра Хуммельса

Значну частину своєї професійної кар'єри Матс Хуммельс провів у німецькій Бундеслізі. Німецький захисник довгий час грав за дортмундську Боруссію, де у 2013 та 2024 роках доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

Хуммельс також виступав за Баварію, але через деякий час повернувся до "джмелів". Німецький захисник здобув 6 титулів Бундесліги та 4 Кубки Німеччини. Загалом Матс зіграв 442 матчі у Бундеслізі, оформивши 33 голи та 22 асисти.

До слова. Контракт Матса Хуммельса з Ромою завершується влітку 2025 року. У складі римлян німецький центральний захисник зіграв у 18 матчах та забив один гол.

У 2014 році Матс Хуммельс став чемпіоном світу разом зі збірної Німеччиною. У складі Бундестім центрбек зіграв у 78 матчах та відзначився п'ятьма забитими м'ячами.