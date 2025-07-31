Российская армия продолжает убивать украинских детей. Очередное преступление террористов произошло в ночь на 31 июля, когда в результате ракетной атаки погиб 6-летний мальчик Матвей Марченко.

Российская ракета полностью разрушила целый подъезд девятиэтажки в Святошинском районе. Под завалами погибли восемь человек, в том числе шестилетний Матвей Марченко, пишет 24 Канал.

К теме Российская ракета в Киеве убила 6-летнего каратиста Матвея Марченко

Что известно о Матвее Марченко, который погиб в результате атаки России

Шестилетний Матвей Марченко был воспитанником столичного клуба каратэ "Сен-Бин". Мальчик занимался в секции уже полтора года.

Матвей был самым младшим в семье. Его два старших брата: 12-летний Лев и 8-летний Михаил тоже занимались этим видом спорта. Матвей хотел быть на них похожим и выигрывать медали.

Игорь Ефименко, тренер погибшего Матвея Марченко, утром приехал на место трагедии. Он рассказал о своем воспитаннике.

"За последние полгода он как будто повзрослел и начал работать на результат.

Однажды он сам подошел ко мне и сказал: "Игорь Анатольевич, я хочу всех побеждать и перегнать своего брата Леву по медалям", – рассказал тренер.

Спасатели достали еще живого Матвея Марченко из-под завалов. Медики пытались реанимировать мальчика в течение двух часов. К сожалению, по дороге в больницу в машине скорой помощи Матвей умер.

Матвей Марченко занимался каратэ в клубе "Сен-Бин" / фото федерации

Украинская федерация каратэ выразила соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

"Мир должен знать: в Украине не просто убивают детей. У нас убивают будущее. И каждое такое убийство – не только горе для одной семьи. Это боль всего народа.

Украинская федерация каратэ, клуб "Сен-Бин" и все каратэ-сообщество Украины выражают глубочайшие соболезнования родителям, братьям, родным и всем, кто знал и любил Матвея Марченко", – говорится в заметке федерации.

Спортивно-юношеский клуб по водным видам спорта "Бригантина", который также посещал Матвей, в социальных сетях выразил соболезнования.

"Сегодня погиб наш спортсмен и воспитанник клуба "Бригантина" – Марченко Матвей. Во время вражеского обстрела ракета попала в его подъезд.

Нам не хватает слов... Светлая память, Матвею", – написали на странице клуба.

Матвей Марченко занимался водными видами спорта / фото клуба "Бригантина"

Напомним, что в ночь на 31 июля Киев подвергся массированному удару российских террористов. В результате обстрела погибли 11 человек, а еще 135 получили ранения различной степени сложности. Спасательная операция до сих пор продолжается.