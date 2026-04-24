Решение уже принято: Динамо получило трансферное предложение на 20 миллионов евро

Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко привлек внимание ряда европейских клубов. Стоимость 20-летнего форварда может составлять десятки миллионов евро.

Матвей Пономаренко может очень быстро закончить украинский этап карьеры – за нападающим уже охотятся представители сильнейших чемпионатов. Такую информацию распространило испанское издание AS.

Кто летом попытается подписать Матвея Пономаренко?

Сейчас известно о двух клубах – дортмундская Боруссия и РБ Лейпциг. Кроме них, по информации AS, кандидатура украинца интересует также французские и английские команды.

Источник добавляет, что Динамо не спешит продавать игрока и уже отклонило предложение на сумму в 20 миллионов евро.

В то же время британский портал TeamTalk утверждает, что за динамовцем следит Брентфорд.

Почему к Пономаренко такое большое внимание?