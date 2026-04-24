Sport News 24 Футбол Решение уже принято: Динамо получило трансферное предложение на 20 миллионов евро
24 апреля, 10:55
Александр Щербатых
Основные тезисы
  • Киевское Динамо отклонило предложение на 20 миллионов евро за нападающего Матвея Пономаренко.
  • Молодым игроком киевлян интересуются европейские клубы, включая Боруссию (Дортмунд) и РБ Лейпциг.

Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко привлек внимание ряда европейских клубов. Стоимость 20-летнего форварда может составлять десятки миллионов евро.

Матвей Пономаренко может очень быстро закончить украинский этап карьеры – за нападающим уже охотятся представители сильнейших чемпионатов. Такую информацию распространило испанское издание AS.

К теме Пономаренко сделал смелое заявление перед решающими матчами Динамо в УПЛ: "Меня может остановить только VAR"

Кто летом попытается подписать Матвея Пономаренко?

Сейчас известно о двух клубах – дортмундская Боруссия и РБ Лейпциг. Кроме них, по информации AS, кандидатура украинца интересует также французские и английские команды.

Источник добавляет, что Динамо не спешит продавать игрока и уже отклонило предложение на сумму в 20 миллионов евро.

В то же время британский портал TeamTalk утверждает, что за динамовцем следит Брентфорд.

Почему к Пономаренко такое большое внимание?

  • В текущем сезоне Матвей Пономаренко размещается на второй строчке в списке бомбардиров УПЛ и уступает Филиппу Будковскому только по дополнительным показателям. Оба имеют по 10 голов в чемпионате.
  • Всего в кампании 2025/26 он провел за Динамо 19 матчей, в которых забил 13 голов.
  • В марте Пономаренко дебютировал в составе сборной Украины в матче плей-офф отбора на чемпионат мира со Швецией, забив гол престижа команды Реброва на последней минуте.
  • Недавно стало известно, что Матвей Пономаренко отклонил предложение нового контракта с Динамо, желая вернуться к переговорам после завершения сезона.
  

Связанные темы:

Трансферы УПЛ
Динамо Футбол