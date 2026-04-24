Решение уже принято: Динамо получило трансферное предложение на 20 миллионов евро
- Киевское Динамо отклонило предложение на 20 миллионов евро за нападающего Матвея Пономаренко.
- Молодым игроком киевлян интересуются европейские клубы, включая Боруссию (Дортмунд) и РБ Лейпциг.
Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко привлек внимание ряда европейских клубов. Стоимость 20-летнего форварда может составлять десятки миллионов евро.
Матвей Пономаренко может очень быстро закончить украинский этап карьеры – за нападающим уже охотятся представители сильнейших чемпионатов. Такую информацию распространило испанское издание AS.
Кто летом попытается подписать Матвея Пономаренко?
Сейчас известно о двух клубах – дортмундская Боруссия и РБ Лейпциг. Кроме них, по информации AS, кандидатура украинца интересует также французские и английские команды.
Источник добавляет, что Динамо не спешит продавать игрока и уже отклонило предложение на сумму в 20 миллионов евро.
В то же время британский портал TeamTalk утверждает, что за динамовцем следит Брентфорд.
Почему к Пономаренко такое большое внимание?
- В текущем сезоне Матвей Пономаренко размещается на второй строчке в списке бомбардиров УПЛ и уступает Филиппу Будковскому только по дополнительным показателям. Оба имеют по 10 голов в чемпионате.
- Всего в кампании 2025/26 он провел за Динамо 19 матчей, в которых забил 13 голов.
- В марте Пономаренко дебютировал в составе сборной Украины в матче плей-офф отбора на чемпионат мира со Швецией, забив гол престижа команды Реброва на последней минуте.
- Недавно стало известно, что Матвей Пономаренко отклонил предложение нового контракта с Динамо, желая вернуться к переговорам после завершения сезона.