Киевское Динамо может в ближайшее время осуществить громкий трансфер. Интерес к лучшему бомбардиру УПЛ прошлого сезона проявляет действующий чемпион Турции, который уже определил условия возможной сделки, сообщает 24 Канал.

Что известно о возможном трансфере Пономаренко?

Динамо может отпустить своего перспективного нападающего в Галатасарай уже этим летом.

По информации турецкого журналиста Угура Каракуллукчу, 20-летний форвард положительно относится к возможному переезду в Стамбул и готов сменить клуб в ближайшее время.

Сообщается, что руководство Динамо пересмотрело свои финансовые ожидания относительно продажи игрока. Если раньше трансфер оценивался дороже, то теперь украинский клуб готов рассматривать предложения на уровне около 25 миллионов евро.

Какую схему перехода предлагает турецкий гранд?

Несмотря на высокий интерес к украинцу, Галатасарай пока не готов сразу выплатить всю сумму за трансфер. Турецкий клуб хочет оформить аренду нападающего с правом последующего выкупа.

Именно такой формат сделки считается приоритетным для стамбульцев, которые стремятся минимизировать финансовые риски и дать футболисту возможность адаптироваться к новой команде.

В то же время желание самого Пономаренко перейти в Галатасарай может стать ключевым аргументом в ходе переговоров между клубами. Если сторонам удастся найти компромисс относительно структуры соглашения, украинский нападающий получит шанс продолжить карьеру в одном из сильнейших клубов Турции, который регулярно выступает в Лиге чемпионов.

К слову, в атаке турецкого гранда играют звезды мирового футбола – немец Лерой Сане и нигериец Виктор Осимхен.