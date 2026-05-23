Молодой талант Динамо попал в список претендентов на премию Golden Boy

Нападающий Динамо Матвей Пономаренко стремительно ворвался во взрослый футбол, выдавая рекордные результативные серии. Достижения украинца не остались незамеченными на европейском уровне.

Издание Tuttosport обнародовало список из 100 юных талантов, которые в октябре могут получить престижную премию Golden Boy-2026. В лонглист попали Пономаренко и еще один игрок УПЛ.

На каком месте Пономаренко в списке претендентов на Golden Boy?

Эксперты Tuttosport поставили украинца на 86-е место среди претендентов на приз лучшему молодому игроку мира.

Пономаренко стал выступать на самом высоком уровне фактически лишь во второй половине сезона, после того, как киевскую команду вместо Александра Шовковского возглавил Игорь Костюк.

С учетом молодежного чемпионата он имеет 23 забитых мяча в 30 играх. Матвей побил рекорд Динамо по количеству матчей подряд, в которых он не покидал поле без забитого мяча – таких у него было семь.

Кроме того, Пономаренко уже успел дебютировать за национальную сборную и в первом же матче против Швеции отметился голом.

В статистической организации CIES даже посчитали, что по показателю результативных действий на единицу времени Матвей Пономаренко опередил даже прошлого обладателя Golden Boy, первого в рейтинге лучших молодых футболистов мира Ламина Ямаля.

Кто еще из УПЛ есть в лонглисте Golden Boy?

Украинцев, кроме Пономаренко, в итальянском СМИ не отметили, зато там есть еще один представитель Украинской Премьер-лиги.

Речь идет о бразильском нападающем Шахтера Кауане Элиасе. Он опередил Пономаренко на две позиции в рейтинге.

В последующие месяцы список топ-100 молодых талантов будет периодически обновляться, а осенью сократится до шортлиста из 20 футболистов, среди которых и будет определен обладатель премии.