Легендарный Дюплантис оценил выступление 12-летнего украинца, который побил его рекорд

На юношеском чемпионате Украины по легкой атлетике Матвей Строгалев побил мировой рекорд по прыжкам с шестом в возрасте до 12 лет. Он превзошел достижение, которое долгое время удерживал звездный Арман Дюплантис.

Юному украинцу покорилась планка на высоте 4 метра. На это событие отреагировал шведский легкоатлет, чей рекорд был побит, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

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Что сказал Дюплантис о рекорде Строгалева

Арман Дюплантис высоко оценил результат украинца, который превзошел его достижение на три сантиметра. Он заявил, что рад за юного Матвея и не исключает возможность, что они еще пересекутся в будущем, где будут соревноваться между собой:

"Я думаю, что это чрезвычайно. Ярослава Магучих показала мне видео. Я не знал, что он побил мой рекорд. Это замечательно, рад это видеть. Надеюсь, что он будет прогрессировать, а сейчас развлекается и наслаждается процессом и своим путем.

Я был таким же молодым, жаждущим стать лучшим в мире. Хотел быть лучшим и бить извечные рекорды. Я был таким же. И он такой же, даже немного лучше. Это здорово видеть это. Возможно, будет ситуация: если долго буду прыгать, то посоревнуемся с ним".

Справка. Матвей Строгалев является членом спортивной семьи. Его мать становилась чемпионкой Европы в прыжках с шестом, а отец – финалист чемпионатов мира в этом же виде спорта.

Напомним, что накануне Арман Дюплантис установил свой 12-мировой рекорд. Он сделал это перед родными трибунами на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.