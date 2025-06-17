Юному українцю підкорилася планка на висоті 4 метри. На цю подію відреагував шведський легкоатлет, чий рекорд було побито, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Спорт.

До теми 12-річний українець побив рекорд феноменального Дюплантіса: відео стрибка

Що сказав Дюплантіс про рекорд Строгалєва

Арман Дюплантіс високо оцінив результат українця, який перевершив його досягнення на три сантиметри. Він заявив, що радий за юного Матвія та не виключає можливість, що вони ще перетнуться в майбутньому, де будуть змагатися між собою:

"Я думаю, що це надзвичайно. Ярослава Магучіх показала мені відео. Я не знав, що він побив мій рекорд. Це чудово, радий це бачити. Сподіваюся, що він буде прогресувати, а зараз розважається та насолоджується процесом та своїм шляхом.

Я був таким же молодим, спраглим стати найкращим у світі. Хотів бути найкращим та бити одвічні рекорди. Я був таким же. І він такий, навіть трішки кращий. Це чудово бачити це. Можливо, буде ситуація: якщо довго стрибатиму, то позмагаємося з ним".

Довідка. Матвій Строгалєв є членом спортивної родини. Його мати ставала чемпіонкою Європи у стрибках з жердиною, а батько – фіналіст чемпіонатів світу в цьому ж виді спорту.

Нагадаємо, що напередодні Арман Дюплантіс встановив свій 12-світовий рекорд. Він зробив це перед рідними трибунами на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.