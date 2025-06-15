У секторі стрибків з жердиною "бронзу" здобув Матвій Строгалєв. 12-річний юнак виступав у віковій категорії U-14, пише 24 Канал з посиланням на ФЛАУ.

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Українець показав найкращий результат у світі

Матвій з третьої спроби підкорив висоту 4 метри. Це найвище досягнення у світі для атлетів його віку. Ба більше, юний українець побив рекорд зіркового Армана Дюплантіса.

21 січня 2012 року швед взяв висоту 3,97 метра (у приміщенні), що стало рекордом для 12-річних спортсменів. Рекорд Дюплантіса, встановлений в американському Ріно тримався 13 років.

Відео рекордного стрибка Матвія Строгалєва

Що відомо про юного рекордсмена

Матвій виріс у спортивній родині. Його мама – Анжела Балахонова ставала чемпіонкою Європи в приміщенні та просто неба у стрибках з жердиною. Нині вона працює тренеркою.

Тато Матвія – фіналіст чемпіонатів світу, а нині також тренер Вадим Строгалєв.

Брат Матвія, Нікіта, також займається стрибками з жердиною. На юніорському чемпіонаті світу він зайняв п'яте місце.

Щодо досягнень Матвія, то йому належать кілька неофіційних рекордів у віці від 7 до 11 років.

Раніше ми повідомляли про новий світовий рекорд на спринтерській дистанції. 22-річна нігерійка Фейвор Офілі пробігла 150 метрів за 15,85 секунди.