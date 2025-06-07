Для нього цей старт став першим у літній частині сезону-2025. Уродженець Кропивницького чудово його розпочав, здобувши "срібло" в боротьбі з дуже зірковими суперниками, повідомляє 24 Канал.

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Як виступив Дорощук у Римі

Український легкоатлет змагався за медалі з десятьма стрибунами у висоту. Серед них були, зокрема, олімпійські чемпіони Геміш Керр і Джанмарко Тамбері, а також низка призерів чемпіонатів світу та своїх континентів.

Олег Дорощук розпочав етап без помилок. Він з першої спроби підкорив усі планки до висоти 2,26 метра включно, завдяки чому утримував лідерство.

Всього дистанцію до позначки 2,28 метра змогли пройти чотири спортсмени. Саме на цій висоті українець зробив першу хибу, але підкорив планку з другої спроби, що дозволило йому й надалі втримувати перше місці.

У підсумку, за "золото" залишилися боротися Олег Дорощук і Ву Санхьок. Український легкоатлет з першої спроби взяв планку 2,30 метра, а представник Південної Кореї переніс висоту на 2,32 метра й також одразу її підкорив. Після цього уродженець Кропивницького переніс планку ще на два сантиметри, але її не взяв, у підсумку, ставши віцечемпіоном етапу.

Діамантова ліга. Рим. Стрибки у висоту серед чоловіків

Ву Санхьок (Південна Корея) – 2,32 метра Олег Дорощук (Україна) – 2,30 Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2,26

Зазначимо, що це "срібло" етапу стало другим на рівні Діамантової ліги для Олега Дорощука. Наразі він є чинним чемпіоном Європи у стрибках у висоту у приміщенні.