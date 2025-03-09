У Нідерландах триває чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. У суботу, 8 березня, у секторі стрибків у висоту серед чоловіків визначився володар золотої медалі, пише 24 Канал.

До теми Історична перемога: Дорощук здобув "золото" чемпіонату Європи зі стрибків у висоту в приміщенні

Феноменальний стрибок Дорощука

Фантастичного результату досяг український спортсмен Олег Дорощук. У фіналі змагань він підкорив планку на позначці 2,32 метра та здобув перше в історії України "золото" на Євро в приміщенні у чоловічих стрибках у висоту.

Проте наш спортсмен не зупинився на досягнутому. Олег встановив планку на 2,34 метра, заради побиття особистого рекорду.

Українець з першої спроби підкорив висоту, оновивши власне досягнення.

Відео "золотого" стрибка Олега Дорощука

Зазначимо, що медаль Дорощука стала першою для збірної України на чемпіонаті Європи-2025 у приміщенні.

Сьогодні визначаться медалісти у жіночих стрибках у висоту. Україну у фіналі представлятиме світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Змагання розпочнуться о 18:05 за київським часом.