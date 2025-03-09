В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. В субботу, 8 марта, в секторе прыжков в высоту среди мужчин определился обладатель золотой медали, пишет 24 Канал.

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Феноменальный прыжок Дорощука

Фантастического результата достиг украинский спортсмен Олег Дорощук. В финале соревнований он покорил планку на отметке 2,32 метра и завоевал первое в истории Украины "золото" на Евро в помещении в мужских прыжках в высоту.

Однако наш спортсмен не остановился на достигнутом. Олег установил планку на 2,34 метра, ради побития личного рекорда.

Украинец с первой попытки покорил высоту, обновив собственное достижение.

Видео "золотого" прыжка Олега Дорощука

Отметим, что медаль Дорощука стала первой для сборной Украины на чемпионате Европы-2025 в помещении.

Сегодня определятся медалисты в женских прыжках в высоту. Украину в финале будет представлять мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Соревнования начнутся в 18:05 по киевскому времени.