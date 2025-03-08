Никитин во второй раз выступал на этом уровне. Тогда как Дорощук дебютировал в финале Евро-2025 по легкой атлетике и получил историческое для Украины "золото" соревнований, сообщает 24 канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

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Невероятное выступление Дорощука

Олег Дорощук и Дмитрий Никитин в финале европейского первенства соревновались против шести оппонентов. Самые именитые из них это Тобиас Потье, Мануэль Ландо, Ян Штефела и Маттео Сиоли.

На планке в 2 метра 22 сантиметра покинули соревнования три спортсмена. Уже на следующей высоте 2 метра 26 сантиметров Олег Дорощук и Дмитрий Никитин с первой попытки преодолели препятствие.

Дмитрий Никитин завершил выступление на планке 2 метра 29 сантиметров. Дорощук же продолжил бороться и покорил высоту 2 метра 32 сантиметра, получив "золото" чемпионата Европы 2025 года.

К слову. Золотая медаль Олега Дорощука стала первой в истории Украины за время выступлений на чемпионатах Европы по легкой атлетике в помещении.

Украинец решил не останавливаться и преодолел планку высотой в 2 метра 34 сантиметра. Эта высота стала рекордной для Олега Дорощука в его карьере прыгуна.