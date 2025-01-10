Аргентинский нападающий подтвердил отношения с актрисой и певицей Чиной Суарес. Футболист в инстаграме опубликовал совместные фото со своей избранницей, сообщает 24 канал.

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Икарди подтвердил отношения

Мауро Икарди поделился фотографиями с новой девушкой в социальных сетях. Нападающий Галатасара добавил трогательный текст под сообщением с совместными фото с любимой.

Аргентинский форвард порассуждал о том, как неожиданные встречи могут изменить жизнь. Фанаты оценили признание игрока турецкого гранда, которое набрало более 3 миллионов лайков.

Говорят, что лучшие истории начинаются тогда, когда их ждешь меньше всего. Кто знает. Это вопрос судьбы. Той судьбы, которая всегда находит способ свести двух людей вместе, независимо от того, сколько времени прошло и сколько существует дорог, которые ты проходишь,

– написал Икарди.

Мауро Икарди с новой возлюбленной Чиной Суарес / Фото из инстаграма футболиста

Отметим, что история знакомства Икарди и Суарес вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. После того, как нападающий разошелся с бывшей женой Вандой Нара, он избегал обсуждения любовных тем.

Отношения с Чиной Суарес стали настоящей неожиданностью для поклонников Мауро Икарди. Девушка также не скрывает своих чувств к аргентинскому форварду Галатасарая.

Стоит отметить, что длительный период пресса связывала Чину с Мауро. Тогда как бывшая жена Икарди подозревала нападающего в измене именно с аргентинской певицей и актрисой.