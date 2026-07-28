Судебная война между футболистом Мауро Икарди и его экс-женой Вандой Нарой продолжается уже не первый год. Новое решение итальянского суда повлекло за собой очередной публичный обмен резкими обвинениями между бывшими супругами, сообщает La Gazzetta dello Sport .
Икарди заявил о новой победе в суде
Бывший нападающий Галатасарая, ПСЖ и Интера Мауро Икарди сообщил, что итальянский суд повторно отклонил требования его бывшей супруги Ванды Нары по финансовому обеспечению.
Ранее Нара просила обязать футболиста выплачивать ей 250 тысяч евро ежемесячно в качестве временного содержания на период развода. В начале июня суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, после чего она подала апелляцию.
По словам Икарди, апелляционный суд также не поддержал требования его бывшей супруги, сочтя ее жалобу неприемлемой.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Футболист заявил, что теперь осталось только окончательное решение о расторжении брака. Он также подчеркнул, что еще в 2024 году настаивал на рассмотрении дела именно в Италии, хотя тогда, по его словам, многие критиковали это решение.
Хорошо, что итальянское правосудие работает,
– написал Икарди в своих соцсетях.
Ванда Нара резко ответила бывшему мужу
Впрочем, Ванда Нара не согласилась с трактовкой ситуации, озвученной Икарди. Она заявила, что суд только отложил окончательное решение о компенсации до завершения процедуры развода.
По словам телеведущей и бизнесвумен, она работает, тогда как вопрос компенсации будет решаться только после официального завершения брака.
После этого Нара обратилась к Икарде с эмоциональным посланием, призвав его прекратить думать о ней и больше внимания уделить их дочерям.
Мальчик, найди работу и перестань думать обо мне во время отпуска. Подумай о своих дочерях, которым ты отказываешься вернуть украденное,
– написала Ванда Нара.
Пока конфликт между бывшими супругами далек от завершения. Окончательную точку в многолетнем споре должно поставить решение суда по их официальному разводу.
Напомним, Мауро Икарди летом остался без клуба – его контракт с Галатасараем завершился. В настоящее время аргентинец находится в статусе свободного агента.