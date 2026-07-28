Судебная война между футболистом Мауро Икарди и его экс-женой Вандой Нарой продолжается уже не первый год. Новое решение итальянского суда повлекло за собой очередной публичный обмен резкими обвинениями между бывшими супругами, сообщает La Gazzetta dello Sport .

Икарди заявил о новой победе в суде

Бывший нападающий Галатасарая, ПСЖ и Интера Мауро Икарди сообщил, что итальянский суд повторно отклонил требования его бывшей супруги Ванды Нары по финансовому обеспечению.

Ранее Нара просила обязать футболиста выплачивать ей 250 тысяч евро ежемесячно в качестве временного содержания на период развода. В начале июня суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, после чего она подала апелляцию.

По словам Икарди, апелляционный суд также не поддержал требования его бывшей супруги, сочтя ее жалобу неприемлемой.

Футболист заявил, что теперь осталось только окончательное решение о расторжении брака. Он также подчеркнул, что еще в 2024 году настаивал на рассмотрении дела именно в Италии, хотя тогда, по его словам, многие критиковали это решение.

Хорошо, что итальянское правосудие работает,

– написал Икарди в своих соцсетях.

Ванда Нара резко ответила бывшему мужу

Впрочем, Ванда Нара не согласилась с трактовкой ситуации, озвученной Икарди. Она заявила, что суд только отложил окончательное решение о компенсации до завершения процедуры развода.

По словам телеведущей и бизнесвумен, она работает, тогда как вопрос компенсации будет решаться только после официального завершения брака.

После этого Нара обратилась к Икарде с эмоциональным посланием, призвав его прекратить думать о ней и больше внимания уделить их дочерям.

Мальчик, найди работу и перестань думать обо мне во время отпуска. Подумай о своих дочерях, которым ты отказываешься вернуть украденное,

– написала Ванда Нара.

Пока конфликт между бывшими супругами далек от завершения. Окончательную точку в многолетнем споре должно поставить решение суда по их официальному разводу.

Напомним, Мауро Икарди летом остался без клуба – его контракт с Галатасараем завершился. В настоящее время аргентинец находится в статусе свободного агента.