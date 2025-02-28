Бывший тренер сборной Украины может возглавить титулованный итальянский клуб

Милан недавно сменил главного тренера из-за плохих результатов команды. Вместо Паулу Фонсеки наставником итальянского гранда стал Сержиу Консейсау, который тренировал Порту.

Португальский специалист, после прихода в Милан, сразу получил с командой Суперкубок Италии. Однако впоследствии результаты "россонери" ухудшились. По меньшей мере они вылетели из Лиги чемпионов, уступив Фейеноорду по сумме двух матчей.

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Милан ищет замену Консейсау

Милан под руководством Сержиу Консейсау продолжает демонстрировать неутешительные результаты и терять очки. Сейчас клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, что отдаляет их от цели попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Также португальский специалист не может найти контакт с игроками. Консенсау неоднократно устраивал драки со своими подопечными. Из-за конфликта с тренером Альваро Мората покинул клуб, к которому присоединился летом 2024 года.

Как стало известно 24 каналу со ссылкой на sportmediaset, Милан рассматривает два варианта относительно Сержиу Консейсау. Или португалец доработает до конца сезона и покинет команду, или на его место временно назначат Мауро Тассоти.

Ранее с 2016 по 2021 Тассоти работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Также итальянец работал в должности вице-президента УАФ. Сейчас он администратор молодежки Милана.