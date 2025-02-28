Португальський спеціаліст, після приходу у Мілан, одразу здобув з командою Суперкубок Італії. Проте згодом результати "росонері" погіршились. Щонайменше вони вилетіли з Ліги чемпіонів, поступившись Феєнорду за сумою двох матчів.

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Мілан шукає заміну Консейсау

Мілан під керівництвом Сержіу Консейсау продовжує демонструвати невтішні результати та втрачати очки. Наразі клуб посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А, що віддаляє їх від мети потрапити у Лігу чемпіонів в наступному сезоні.

Також португальський спеціаліст не може знайти контакт з гравцями. Консенсау неодноразово влаштовував бійки зі своїми підопічними. Через конфлікт з тренером Альваро Мората покинув клуб, до якого приєднався влітку 2024 року.

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на sportmediaset, Мілан розглядає два варіанти щодо Сержіу Консейсау. Або португалець допрацює до кінця сезону та покине команду, або на його місце тимчасово призначать Мауро Тассоті.

Раніше з 2016 по 2021 Тассоті працював помічником Андрія Шевченка у збірній Україні. Також італієць працював на посаді віцепрезидента УАФ. Наразі він адміністратор молодіжки Мілана.