У неділю, 2 лютого, на "Сан-Сіро" відбувся матч 23-го туру Серії А між Міланом та Інтером (1:1). Напередодні міланського дербі відбулася офіційна церемонія, де головною дійовою особою був легендарний українець Андрій Шевченко, пише 24 Канал з посиланням на сторінку клубу в інстаграмі.

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Шевченка отримав нагороду на "Сан-Сіро"

Колишньому форварду "россонері" вручили нагороду члена Залу слави Мілана. Шевченко отримав срібну салатницю від легендарного ексзахисника "дияволів" Франко Барезі.

Фани на трибунах "Сан-Сіро" влаштували овацію Шевченку. Легендарний форвард подякував вболівальникам, продемонструвавши нагороду.

Відео: Шевченко вітають фани Мілана

Нагадаємо, що Андрій Шевченко офіційно поповнив Зал слави Мілана 12 грудня 2024 року. Разом з ним відзнаку отримали Марко ван Бастен та Філіппо Індзагі. Колишні форварди "россонері" були нагороджені 15 грудня. Тоді Шевченко не зміг взяти участь у церемонії.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко грав за Мілан з 1999 по 2009 рік (з перервою у 2006-09). Разом з "россонері" він виграв 5 титулів. Шевченко є другим за результативністю бомбардиром Мілана за всю історію клубу.