Мбаппе официально получил "Золотую бутсу": кто остался позади нападающего Реала

На стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоялась церемония вручения "Золотой бутсы" за сезон-2024/25. Престижную награду получил французский форвард Реала Килиан Мбаппе.

Первый сезон Килиана Мбаппе в составе мадридского Реала принес ему индивидуальную награду. 24-летний нападающий стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов и получил "Золотую бутсу", пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Реала в сети Х.

Как Мбаппе завоевал "Золотые бутсы"?

В прошлом сезоне Килиан Мбаппе забил 31 гол в чемпионате Испании. Этот показатель позволил ему набрать 62 очка в общем рейтинге бомбардиров (коэффициент 2,0).

Французский форвард опередил шведа Виктора Дьокереша, который в составе португальского Спортинга наколотил больше голов – 39, но из-за более низкого коэффициента набрал 58,8 очка. Третье место у египетского нападающего Ливерпуля Махамеда Салаха (29 голов, 58 очков).

На церемонии вручения Мбаппе поблагодарил за награду, но заявил, что больше ценит командные трофеи.

Для меня большая честь получить Золотую бутсу впервые. Это особый момент в моей карьере. Спасибо всем партнерам, тренерам и работникам клуба – без вас ничего бы не было возможным. Но самое важное – это командные трофеи. Мы имеем невероятную группу игроков, и я хочу с ней завоевать еще много титулов,

– сказал Мбаппе.

Президент "королевского клуба" Флорентино Перес поздравил французского форварда с наградой.

Килиан – олицетворение ценностей Реала. Мы гордимся тем, что имеем в составе одного из лучших футболистов в мире". Мбаппе выступает за мадридский клуб с 2024 года после трансфера из ПСЖ. В текущем сезоне он уже забил 16 мячей во всех турнирах и остается среди главных претендентов на Золотой мяч 2026,

– цитирует Переса Marca.

Видео вручения "Золотой бутсы" Мбаппе

Кто из игроков Реала получал "Золотую бутсу"?

Килиан Мбаппе стал третьим игроком в истории клуба, кто получал награду "Золотой бутс". До него обладателями трофея становились Уго Санчеса и Криштиану Роналду.

Легендарный мексиканский нападающий Уго Санчес по итогу сезона-1989/90 разделил лавры победителя с болгарином Христо Стоичковым, который тогда играл за ЦСКА София. Оба футболиста забили по 38 голов.

Криштиану Роналду в составе Реала трижды становился обладателем "Золотой бутсы" в сезонах: 2010/11, 2013/14 и 2014/15. Португалец до того выигрывал трофей в Манчестер Юнайтед (сезон-2007/08).

